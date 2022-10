ORPEA : ouverture d’une procédure amiable de conciliation au bénéfice d’ORPEA S.A visant à la renégociation de sa dette avec ses créanciers financiers

- Reprise de la cotation le 26 octobre à l’ouverture des marchés



- Ouverture d’une procédure amiable de conciliation au bénéfice d’ORPEA S.A visant à la renégociation de sa dette avec ses créanciers financiers



- Anticipation de dépréciations d’actifs au 31 décembre 2022 liées à la revue stratégique en cours et estimées, à date, entre 2,1 et 2,5 milliards d’euros avant impôts



- Présentation le 15 novembre du plan de transformation au service des patients, des résidents, de leur famille et des collaborateurs



L’environnement économique fortement inflationniste et les conséquences de la revue stratégique et financière en cours de finalisation menée par la nouvelle direction depuis les dernières publications d’ORPEA, conduisent la Société à devoir renégocier sa dette y compris les covenants contenus dans de nombreuses lignes de financement, qui risquent de ne pas être respectés en l’état au 31 décembre 2022. En outre, le contexte actuel affecte la performance opérationnelle et le programme de cessions d’actifs tel qu’envisagé dans le plan de financement agréé avec les principaux partenaires bancaires en mai dernier et visant à assurer la liquidité du Groupe. Le montant de la dette brute due au 31 décembre 2023 (tel que calculé au 30 juin 2022, pro forma des tirages effectués au 27 septembre 2022) est de 2,439 milliards d’euros.