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Orpea-Le Tribunal de commerce de Nanterre approuve le plan de sauvegarde accelerée
information fournie par Reuters24/07/2023 à 18:41

24 juillet (Reuters) - Orpea SA ORP.PA :

* LE TRIBUNAL DE COMMERCE SPÉCIALISÉ DE NANTERRE APPROUVE LE PLAN DE SAUVEGARDE ACCELERÉE PROPOSÉ PAR LA SOCIÉTÉ

* LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVERSION EN CAPITAL DE L'INTÉGRALITÉ DE L'ENDETTEMENT NON SÉCURISÉ SUIVIE DES APPORTS EN NUMÉRAIRE À HAUTEUR DE 1,55 MILLIARD D'EUROS DÉBUTERA DÈS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA DERNIÈRE CONDITION SUSPENSIVE

* LA DÉCISION EN LA MATIÈRE SERA PRISE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE 2023

* LA SOCIÉTÉ RAPPELLE QUE CES AUGMENTATIONS DE CAPITAL ENTRAINERONT UNE DILUTION MASSIVE POUR LES ACTIONNAIRES EXISTANTS DANS LE CAS OÙ ILS N'Y PARTICIPENT PAS

* EN L'ABSENCE DE TOUT RÉINVESTISSEMENT, ENVIRON 0,04% DU CAPITAL, LA VALEUR THÉORIQUE DE L'ACTION RESSORTANT DANS CE CADRE À 0,02 EURO

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ORP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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