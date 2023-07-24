Orpea-Le Tribunal de commerce de Nanterre approuve le plan de sauvegarde accelerée
information fournie par Reuters24/07/2023 à 18:41
24 juillet (Reuters) - Orpea SA ORP.PA :
* LE TRIBUNAL DE COMMERCE SPÉCIALISÉ DE NANTERRE APPROUVE LE PLAN DE SAUVEGARDE ACCELERÉE PROPOSÉ PAR LA SOCIÉTÉ
* LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVERSION EN CAPITAL DE L'INTÉGRALITÉ DE L'ENDETTEMENT NON SÉCURISÉ SUIVIE DES APPORTS EN NUMÉRAIRE À HAUTEUR DE 1,55 MILLIARD D'EUROS DÉBUTERA DÈS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA DERNIÈRE CONDITION SUSPENSIVE
* LA DÉCISION EN LA MATIÈRE SERA PRISE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE 2023
* LA SOCIÉTÉ RAPPELLE QUE CES AUGMENTATIONS DE CAPITAL ENTRAINERONT UNE DILUTION MASSIVE POUR LES ACTIONNAIRES EXISTANTS DANS LE CAS OÙ ILS N'Y PARTICIPENT PAS
* EN L'ABSENCE DE TOUT RÉINVESTISSEMENT, ENVIRON 0,04% DU CAPITAL, LA VALEUR THÉORIQUE DE L'ACTION RESSORTANT DANS CE CADRE À 0,02 EURO
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(Rédaction de Gdansk)
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