ORPEA : Informations additionnelles pour l’exercice 2022

Informations additionnelles pour l’exercice 2022



Montant anticipé des dépréciations d’actifs au 31 décembre 2022 rehaussé à 5,0-5,4 milliards d’euros avant impôts (sans impact sur la trésorerie du groupe)



Valeur du patrimoine immobilier au 31 décembre 2022 anticipée à 6,0-6,1 milliards d’euros



En annonçant son Plan de Refondation « ORPEA Change avec Vous et pour Vous » le 15 novembre dernier, ORPEA s’engage à changer de méthode vis-à-vis de ses parties prenantes, d’approche vis-à-vis du soin et de l’accompagnement, et de l’attention portée à ses collaborateurs tout en restaurant ses équilibres financiers. C’est dans cet esprit de transparence que la nouvelle Direction d’ORPEA a poursuivi ses travaux de revue approfondie de ses actifs pour disposer d’une valeur ajustée au nouveau contexte de l’entreprise et pour tirer les conséquences des décisions du passé. Le Groupe sait pouvoir s’appuyer sur l’engagement et la qualité des équipes sur le terrain pour poursuivre avec succès l’ambition du Plan de Refondation. Sur la base de ces travaux, le Groupe communique ce jour, en amont de la clôture 2022, les implications comptables des ajustements considérés ainsi qu’une nouvelle estimation de la valeur de son patrimoine immobilier.



Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.