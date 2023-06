ORPEA : deux rapports d’expertise établis sur demande du juge commissaire désigné dans le cadre de la Procédure de sauvegarde accélérée

Communication à ORPEA de deux rapports d’expertise établis sur demande du juge commissaire désigné dans le cadre de la Procédure de sauvegarde accélérée



Par ordonnance du Juge Commissaire désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée d’ORPEA, le cabinet Ledouble, agissant en tant qu’expert financier indépendant, a été désigné pour établir deux rapports de valorisation dans la perspective de la mise en œuvre de la restructuration financière d’ORPEA.



Les administrateurs judiciaires ont adressé ce jour ces rapports, destinés aux organes de la procédure, à ORPEA.



Ces deux rapports d’expertise portent sur :



- la valorisation du groupe ORPEA en continuité d’exploitation : ce rapport conduit l’expert indépendant à privilégier une fourchette de valeurs comprises entre 6 milliards d’euros et 7 milliards d’euros ;

- la valorisation de ORPEA SA en situation liquidative comprenant un scénario de réalisation des actifs pris isolément et un scénario de cession de l’ensemble des actifs d’ORPEA à un repreneur : ce rapport conduit l’expert indépendant à considérer que la meilleure estimation de la valeur liquidative est comprise entre 2,6 milliards d’euros et 3,7 milliards d’euros.



