"L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens", dit Macron

Le président français Emmanuel Macron descend d'un hélicoptère

"L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens", a réaffirmé samedi Emmanuel Macron à la suite d'un échange téléphonique avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, sur fond d'intenses manoeuvres diplomatiques dans la perspective du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Le président américain a annoncé vendredi qu'il rencontrerait le président russe le 15 août en Alaska, sans le président ukrainien. Il a évoqué "des échanges de territoires pour le bien des deux parties" afin de parvenir à un arrêt de la guerre déclenchée en février 2022 par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par les forces russes.

L'agence Bloomberg a rapporté plus tôt que des responsables américains et russes travaillaient à la conclusion d'un accord qui entérinerait l'occupation par Moscou des territoires pris à l'Ukraine lors de son opération militaire.

"Les Ukrainiens ne céderont pas leur terre à l'occupant", a répondu Volodimir Zelensky samedi dans un message vidéo, ajoutant que les frontières du pays étaient délimitées par la Constitution.

Appelant à une "coordination maximale" entre l'Ukraine et ses alliés, le président ukrainien multiplie les appels depuis l'entretien qui s'est déroulé mercredi à Moscou entre Vladimir Poutine et l'émissaire de Donald Trump Steve Witkoff, qualifié de constructif par Moscou et Washington.

"L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens qui se battent pour leur liberté et leur sécurité depuis désormais plus de trois ans", a déclaré sur X Emmanuel Macron après des entretiens avec Volodimir Zelensky, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer.

"Nous restons déterminés à soutenir l'Ukraine, en travaillant dans un esprit d'unité et en nous appuyant sur le travail entrepris dans le cadre de la Coalition des volontaires", a-t-il ajouté en référence aux pays occidentaux prêts à aider à sécuriser l'Ukraine dans l'éventualité d'un accord de paix avec la Russie.

"Les Européens seront aussi nécessairement partie à la solution car il en va de leur sécurité", a poursuivi le chef de l'Etat. "Je continuerai de me coordonner étroitement avec le président Zelensky et nos partenaires européens."

(Jean-Stéphane Brosse)