ORPEA : CA T4 2020 en solide progression de +6,4% à 1 017 M€

Le Groupe ORPEA, leader mondial de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020, clos le 31 décembre et une accélération des ouvertures de nouveaux établissements pour 2021.



Chiffre d'affaires T4 2020 en solide progression : +6,4% (1 017 M€)



Doublement de la croissance organique par rapport à T3 : +1,2%



Bonne résistance de l'activité en 2020 avec un chiffre d'affaires record de 3 922 M€ (+4,9%)



Très bon accueil des campagnes de vaccination au sein des maisons de retraite : deux tiers des résidents déjà vaccinés



2021 : forte accélération des ouvertures avec plus de 4 000 lits dans le monde



