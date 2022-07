ORPEA - Assemblée générale 2022- profond renouvellement du Conseil d'Administration

L’Assemblée générale mixte d’ORPEA, qui s’est tenue ce jour, a approuvé le profond renouvellement du Conseil d’administration d’ORPEA, avec les nominations de Guillaume Pepy , Isabelle Calvez, John Glen et David Hale en qualité d’administrateurs indépendants, ainsi que de Laurent Guillot, Directeur général, en qualité d’administrateur non indépendant.



Compte tenu de la fin des mandats annoncée le 3 juillet 2022 et de ces nominations, le Conseil d’administration d’ORPEA est désormais composé de 14 administrateurs et inclut :

- 11 administrateurs indépendants (soit un taux de 92 %, hors administrateurs représentant les salariés), le Directeur général et 2 administrateurs représentant les salariés ;

- 6 femmes (soit un taux de 50 %, hors administrateurs représentant les salariés) ;

- 4 nationalités différentes (américaine, britannique, française et irlandaise)



Par ailleurs, le nouveau Conseil d’administration a confirmé la nomination de Guillaume Pepy en qualité de Président du Conseil d’administration.





