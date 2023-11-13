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Orpea annonce une 1ère augmentation de capital
information fournie par Reuters13/11/2023 à 07:41

Orpea SA ORP.PA :

* 1ÈRE AUGMENTATION DE CAPITAL // EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

* DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE ACCELEREE ARRETE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE SPECIALISE DE NANTERRE LE 24 JUILLET 2023

* ANNONCE LE LANCEMENT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES D’ENVIRON 3,9 MILLIARDS D’EUROS

* PRIX DE SOUSCRIPTION : 0,0601 EURO PAR ACTION NOUVELLE

* PARITÉ DE SOUSCRIPTION : 999 ACTIONS NOUVELLES POUR 1 ACTION EXISTANTE

* PÉRIODE DE NÉGOCIATION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION : DU 14 AU 23 NOVEMBRE 2023 INCLUS

Pour plus de détails, cliquez sur ORP.PA

(Rédaction de Gdańsk)

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