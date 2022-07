ORPEA annonce le deuxième tirage de 650 millions d’euros au titre de l’accord de financement avec ses partenaires bancaires

Un deuxième tirage de 650.000.000 euros vient d’être effectué par ORPEA. Les montants tirés lors du premier tirage (250 millions d’euros) et du présent tirage correspondent à la totalité des Crédits A1 et A3 (dont les caractéristiques étaient décrites dans le Communiqué de Presse du 13 juin 2022).



Ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins généraux du Groupe (en ce compris, sans que cela soit limitatif, le service de la dette et les dépenses d’investissement) ainsi que l’ensemble des commissions, coûts et dépenses dus au titre de l’Accord de Financement.





