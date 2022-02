ORPEA : activité 2021

- Chiffre d’affaires T4 2021 de 1 105 M€

- Chiffre d’affaires 2021 de 4 285 M€



Philippe Charrier, PDG d’ORPEA s’adresse aux Résidents, aux Patients, aux Familles et aux Salariés : « Ayant pris connaissance des allégations graves contenues dans le livre publié le 26 janvier 2022, je mesure pleinement l’inquiétude, l’incompréhension et le doute éprouvés par les résidents, les patients et leurs familles. Je pense également aux 70 000 collaborateurs du Groupe qui, au sein de nos établissements, font preuve d’un engagement sans limite pour accompagner et soigner dans les meilleures conditions plus de 250 000 patients ou résidents par an. Dans l’accomplissement de cette mission, l’exigence de qualité a toujours constitué une dimension essentielle et primordiale. Cette exigence est au cœur de l’identité et du modèle de développement d’ORPEA. Or, elle se trouve aujourd’hui gravement mise en cause. L’objectif qui guide chacune de mes décisions est de garantir, sous le contrôle du Conseil d’administration et grâce notamment aux missions d’évaluation externes indépendantes qui ont déjà débuté, que les meilleures pratiques sont appliquées et contrôlées dans toute l’entreprise. ORPEA souhaite pouvoir tenir toute sa place pour contribuer à soutenir et mettre en œuvre les dispositions nouvelles qui pourront être décidées afin d’améliorer les conditions de prise en charge de la dépendance. »