ORPEA : 5 projets innovants récompensés aux ORPEA Excellence Awards 2020

3 établissements reçoivent le Prix « 1 000 smiles »



A cette occasion, Yves Le Masne, Directeur Général d'ORPEA, a déclaré :

« Alors que l'année 2020 a été marquée par une pandémie inédite et exceptionnelle par son ampleur mondiale, l'ensemble des collaborateurs a fait preuve d'un engagement et d'un dévouement inédit. Cette 6ème édition des ORPEA Excellence Awards démontre, une fois de plus, la capacité des établissements et de leurs équipes à continuer d'innover et de construire l'offre du futur au service des résidents et patients. Je tiens à remercier les équipes pour les fantastiques projets mis en œuvre dans l'opération « 1 000 Smiles » qui permettent de renforcer le bien-être et la joie de vivre des résidents, patients, familles et collaborateurs. »



