Ormat Technologies grimpe en flèche après avoir conclu un accord avec NV Energy pour fournir de l'énergie propre à Google
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 15:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions de la société d'énergie renouvelable Ormat Technologies ORA.N augmentent de 4,6 % à 123,65 $

** La société signe un accord avec NV Energy pour soutenir les opérations de Google au Nevada avec une nouvelle capacité géothermique pouvant atteindre 150 mégawatts (MW)

** L'ORA indique que l'accord nécessite l'approbation de la Public Utilities Commission of Nevada, qui devrait se prononcer au cours du second semestre 2026

** L'ORA ajoute que les projets seront mis en service dès 2028 et se poursuivront jusqu'en 2030

** En 2025, l'ORA était en hausse de 59,8 %

