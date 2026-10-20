Ormat s'impose lors d'une vente aux enchères géothermique aux États-Unis, dans le Nevada

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(Entièrement renouvelé, avec les résultats des ventes)

par Nichola Groom

Une vente de concessions géothermiquesorganisée par l'administrationTrump dans le Nevada a rapporté près de 4,5 millions de dollars d'offres retenues mardi, les promoteurs Ormat ORA.N et Invenergyayant été les plus gros enchérisseurs.

Selon les résultats de la vente publiés sur un site web gouvernemental, la vente aux enchères a suscité des offres sur 60 des 83 parcelles proposées par le Bureau de gestion des terres (BLM) du ministère de l’Intérieur . Ces 69 concessions couvrent 186 641 acres dans cet État.

Il s’agissait de la quatrième des sixventes aux enchères gouvernementalesconsacrées à l’énergie géothermique organisées en 2026, etde la première cette année dans le Nevada, qui dispose d’importantes ressources géothermiques.

L’administration du président Donald Trump a mis en avant l’énergie géothermique comme une nouvelle source prometteuse d’électricité disponible en permanence, susceptible de contribuer à répondre à la demande croissante en électricité du pays, liée à l’expansion de l’intelligence artificielle.

Ormat, un développeur géothermique bien établi disposant d’importants actifs au Nevada, a représenté près de la moitié des offres les plus élevées de la vente aux enchères, remportant huit parcelles d’une superficie totale d’environ 20 000 acres pour 2,29 millions de dollars.

Ormat a également soumis l’offre la plus élevée de la vente aux enchères, à savoir 201 dollars par acre, pour une parcelle de 3 841 acres située dans le comté de White Pine, à l’est du Nevada.

Invenergy, un développeur spécialisé dans l’énergie et les infrastructures qui s’est récemment lancé dans la géothermie, a acquis neuf parcelles totalisant 37 000 acres pour 694 947 dollars. L’entreprise a été la plus grande gagnante de la vente aux enchères en termes de superficie.

Glovate LLC s’est classée troisième, remportant six parcelles totalisant 24 000 acres pour 570 601 dollars. On ignore pour l’instant si Glovate, société créée au Delaware au début du mois, est liée à une entreprise géothermique déjà établie.

Une partie des superficies proposées chevauchait d’importants projets d’énergie solaire en cours de planification. Deux parcelles qui chevauchent le projet solaire Sawtooth de NextEra Energy ont été remportées par United Minerals and Mining LLC, une autre entité créée au Delaware ce mois-ci.

L’énergie géothermique est produite aux États-Unis depuis le milieu du XXe siècle, mais elle s’est récemment imposée comme l’un des secteurs les plus dynamiques de l’industrie énergétique, les entreprises ayant adapté les techniques de forage pétrolier et gazier pour exploiter la chaleur des profondeurs souterraines.

Les prix des baux lors des enchères géothermiques organisées par le gouvernement ont grimpé en flèche cette année, mais la concurrence lors de l’enchère du Nevada s’est concentrée sur une poignée de parcelles. Plus d’un tiers des baux ont été vendus au prix minimum de 2 dollars l’acre.