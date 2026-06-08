Ormat finalise la conception de la plus grande centrale géothermique du secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

La société américaine d'énergie renouvelable Ormat Technologies ORA.N a mis au point une conception de centrale géothermique qui serait la plus grande du genre dans le secteur, capable de produire 100 mégawatts d'électricité à partir de la chaleur terrestre, a déclaré lundi la société à Reuters.

La conception d'Ormat, baptisée Ormega100, permettrait de doubler la production électrique de son plus grand modèle actuellement en service, a déclaré Doron Blachar, directeur général d'Ormat. L'unité repose sur des technologies géothermiques de pointe qu'Ormat, l'une des plus grandes entreprises géothermiques au monde, est en train de tester.

Si l'énergie géothermique est produite aux États-Unis depuis le milieu du XXe siècle, elle ne représente que moins de 1 % de l'électricité du pays, selon les données du gouvernement fédéral.

Cette source d'énergie renouvelable a toutefois récemment suscité l'intérêt des entreprises de la Silicon Valley, qui recherchent de l'électricité pour alimenter leurs projets d'expansion dans le domaine de l'IA.

Au cours de l'année écoulée, Google, par exemple, a signé des accords à long terme pour l'achat d'électricité géothermique avec des entreprises telles qu'Ormat et Fervo Energy. Meta a également conclu des accords d'approvisionnement en énergie géothermique avec plusieurs compagnies d'électricité.

L'Ormega100 utiliserait un système géothermique amélioré, une méthode qui consiste à injecter de l'eau à une profondeur d'environ 2,5 km dans le sol pour capter la chaleur générée par le noyau terrestre. La géothermie traditionnelle repose sur des réservoirs d'eau souterrains naturels beaucoup moins profonds, ce qui rend la production d'électricité plus dépendante du site que les méthodes géothermiques avancées.

Ormat mène actuellement deux programmes pilotes EGS, qui devraient s'achever en 2027. Une fois que ceux-ci auront fait leurs preuves, Ormat prévoit de commencer la construction de l'Ormega100, un processus qui prend généralement entre 18 et 24 mois, a déclaré Blachar.

L'entreprise, qui produit de l'énergie géothermique depuis 60 ans, est entièrement intégrée, ce qui signifie qu'elle contrôle tout, du forage et de la production géothermiques à la construction et à l'exploitation des centrales électriques.

Selon Blachar, cela permettra à Ormat d’avancer plus rapidement que de nombreuses start-ups.