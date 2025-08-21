Orion Breweries, soutenue par Carlyle, prévoit de s'introduire en bourse à Tokyo le 25 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de bière japonais Orion Breweries, soutenu par Carlyle Group, prévoit de s'introduire à la Bourse de Tokyo le 25 septembre après avoir levé environ 16,7 milliards de yens (113,26 millions de dollars), a-t-on appris jeudi par le biais d'un dépôt réglementaire.

L'introduction en bourse intervient six ans après que Carlyle CG.O et Nomura Capital Partners ont acquis conjointement la société de bière basée à Okinawa par le biais d'un rachat par les cadres de 386,68 millions de dollars.

Carlyle et Nomura détiennent actuellement chacun environ 40 % de la société, tandis que l'opérateur ferroviaire Kintetsu Group Holdings 9041.T possède également environ 10 % des actions.

Fondée en 1957, Orion Breweries produit et distribue des boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées.

(1 $ = 147,4100 yens)