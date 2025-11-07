Organon progresse après avoir accepté de vendre à Laborie un dispositif de traitement des hémorragies post-partum pour un montant pouvant atteindre 465 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de la société de soins de santé Organon OGN.N augmentent de 2 % à 6,85 $ avant le marché

** La société déclare qu'elle vendra son système JADA, un dispositif utilisé pour traiter les hémorragies post-partum, à Laborie Medical Technologies pour un montant pouvant atteindre 465 millions de dollars

** L'accord comprend 440 millions de dollars d'avance, 25 millions de dollars liés à des objectifs de vente en 2026 - OGN

** OGN indique qu'environ 100 de ses employés seront transférés à Laborie dans le cadre de l'accord

** Le système JADA, acquis par OGN en 2021, est utilisé pour gérer l'hémorragie post-partum, une complication grave après l'accouchement - OGN

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires, indique Co

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 55 % depuis le début de l'année