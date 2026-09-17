Organisation d’une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs particuliers de Winamp Group

Winamp Group SA, propriétaire des plateformes Winamp, Bridger, Jamendo et Hotmix, annonce l’organisation d’une visioconférence à destination de ses actionnaires et investisseurs individuels le :



Jeudi 08 octobre à 18H00 (Version FR)



Cette visioconférence sera l’occasion de revenir sur les dernières actualités de Winamp Group, de faire le point sur les avancées récentes du Groupe et de présenter ses principales priorités pour les prochains mois.



Elle permettra également aux actionnaires et investisseurs, actuels ou futurs, d’échanger directement avec Alexandre Saboundjian, Président-Directeur Général, et Olivier Van Gulck, Directeur Administratif et Financier, à l’occasion d’une session de questions-réponses.



Les participants peuvent d’ores et déjà adresser leurs questions à l’adresse suivante : investors@llama-group.com.



Lien vers à la visioconférence :

https://events.teams.microsoft.com/event/3cdeceb0-32de-492e-8718-5d3b0d82501f@c7917c5a-0971-4e9c-8ec8-40f4cdece411?source=copyLinkOneEventsShareDialog