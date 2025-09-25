Organisation d’une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs particuliers de Llama Group le Mardi 7 Octobre à 18h00

Llama Group SA, société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale annonce l’organisation d’une visioconférence à destination des actionnaires et investisseurs individuels le :



Mardi 7 octobre à 18H00 (Version FR)



Cette visioconférence sera l’occasion de revenir sur les résultats du premier semestre 2025, les dernières actualités du groupe, les objectifs pour cette fin d’année 2025 et de permettre aux actionnaires individuels actuels ou futurs d’échanger avec Alexandre Saboundjian, Président Directeur Général et Olivier Van Gulck, Directeur Administratif et Financier.



Pour participer à cette visioconférence, veuillez-vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous, avant le lundi 6 octobre 2025.

Les informations de connexion à la visioconférence seront fournies aux participants inscrits avant l'événement.



Ne manquez pas cette occasion de redécouvrir Llama Group et de poser directement vos questions à ses dirigeants. Vous pouvez d’ores et déjà adresser vos questions par email à : investors@llama-group.com



Lien d’inscription à la visioconférence : https://app.livestorm.co/euroland-corporate/llama-group-visioconference-actionnaires-particuliers0710?s=0916ab62-f111-467d-88d2-56a2f13157dd