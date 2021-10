Orège vend une première solution à Thames Water

Communiqué de presse

Voisins-le-Bretonneux, le 6 octobre 2021 – 18h



Thames Water achète à Orège une première solution pour réduire ses émissions de CO2 et améliorer son empreinte environnementale

Après des essais concluants en mars 2021 et une période de location de 4 mois sur la station d'épuration d’Harpenden, Thames Water achète une première solution Orège pour l’intégrer dans sa chaine de traitement des boues.

Thames Water est la plus grande Water Utility au Royaume-Uni. Elle fournit de l'eau potable à près de dix millions de consommateurs et traite les eaux usées de quinze millions de personnes à Londres et dans la vallée de la Tamise.

Thames Water est mondialement reconnue pour son engagement dans le développement durable. C’est une entreprise pionnière dans l’adoption de projets innovants. En avril 2019, Thames Water s'est engagée à atteindre zéro émission de carbone (« net-zero carbon emissions ») d'ici 2030. En 2020, Thames Water a confirmé son statut « cinq étoiles » au sein du référencement Global Real Estate Sustainability Benchmark for Infrastructure, la plaçant ainsi dans le top 10 des entreprises mondiales.

L’adoption de la technologie Orège par un leader incontesté du secteur permet à Orège, non seulement de franchir une nouvelle étape de développement commercial au Royaume-Uni, mais aussi de s’enrichir d’une nouvelle reconnaissance de sa technologie au niveau mondial.

