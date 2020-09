Orege: Résultats premier semestre 2020 et activité

Informations financières semestrielles résumées au 30 Juin 2020

(comptes consolidés arrêtés par le conseil d'administration en date du 29 septembre 2020).

Les procédures d'audit par les commissaires aux comptes sont en cours de finalisation.



Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 s'élève à 491 K€ contre 105 K€ au premier semestre 2019

Charges

La réduction des charges d'exploitation résulte principalement d'un effort continu de maîtrise des coûts et d'optimisation de l'organisation ainsi que des mesures prises au printemps 2020



- Baisse de 20% du salaire d'une dizaine de managers (France, USA, UK) à compter du mois d'avril et jusqu'à la fin de l'année 2020, avec clause de retour à meilleure fortune une fois l'EBITDA d'Orège positif.

- Mise en œuvre du dispositif du chômage partiel pour une partie des effectifs Orège en France et en Grande-Bretagne.



- Réduction significative des coûts : arrêt de certains prestataires (notamment au bureau d'études et pour l'exécution de projets en Allemagne) et consultants (essentiellement pour le développement commercial), renégociation des baux immobiliers, assurances, etc. ...

Financement et Trésorerie

Au 30 juin 2020, Orège disposait de 179 K€ de liquidités (237 K€ au 31 décembre 2019) et un solde non-tiré d'avance en compte courant d'actionnaire garanti par Eren Industries de 1 352 K€

