OREGE: Résultats Annuels 2020 et Perspectives

RESULTATS ANNUELS 2020 ET PERSPECTIVES

Informations financières résumées pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.



o Un chiffre d'affaires en nette croissance qui valide la démarche commerciale engagée par Orège ces dernières années



o Une baisse de 15% des charges opérationnelles, grâce à la réduction des coûts fixes du Groupe.



Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 s'élève à 2 006 k€, à comparer à 935 k€ en 2019.



Charges opérationnelles

Dans ce contexte difficile, Orège a œuvré pour rationaliser et optimiser son organisation et ses coûts.

Le total des charges opérationnelles est en baisse de 15% par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse s'explique essentiellement par les actions entreprises sur l'année 2020 dans le contexte de la crise sanitaire, ainsi que l'effort continu d'optimisation de l'organisation d'Orège et de réduction des coûts. .... (pour en savoir plus vers pièce jointe)