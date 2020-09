Pascal Gendrot, Directeur Général-CEO d'Orège en annonçant la nomination de Matthew Gibson et d'Eddie Johnson, respectivement Directeur du Développement Commercial International et Chief Executive Officer (CEO) d'Orège North America a déclaré :



« Nous avons de grands projets à mener et je suis heureux de m'entourer d'hommes de grande valeur, expérimentés, qui seront des moteurs essentiels pour mener à bien nos développements à venir. Leur engagement, dans l'imprévisible contexte actuel, est une marque de confiance dans notre technologie et notre potentiel de croissance ».



Matthew (Matt) GIBSON (52 ans): Directeur du Développement Commercial International d'Orège.



Matt fera bénéficier Orège de ses 30 années d'expérience en management et « Business Development » dans l'industrie de l'eau et dans plus de 60 pays (Europe, Continent Américain, Asie, Moyen Orient). Il est basé au Royaume-Uni.

Après avoir occupé des postes techniques chez Ashbrook Simon-Hartley, alors pionnier et leader mondial des filtres à bandes et autres équipements de traitement des boues, Matt a mené sa carrière en évoluant dans diverses fonctions de l'ingénierie et du « Business Development » avant de devenir le CEO de cette entreprise.

Il y a 7 ans lors de l'acquisition d'Ashbrook Simon-Hartley par Alfa Laval, Matt fut nommé « Global International Business Development Manager » d'Alfa Laval.

.....(lire suite biographies dans communiqué en pièce-jointe)