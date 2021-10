Ordres Stop loss : comment bien les utiliser pour ses investissements en Bourse

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les investisseurs en Bourse qui achètent des titres cotés sur les marchés boursiers depuis leur PEA ou leur compte-titres savent bien qu'il est crucial de bien connaître les ordres de Bourse pour acheter et vendre un titre en fonction de sa stratégie d'investissement. L'ordre stop est l'un des premiers à maîtriser et les investisseurs l'utilisent quasi systématiquement. Mais cela est-il forcément une bonne chose ?

Découvrez dans cet article le fonctionnement de l'ordre stop, les limites de cet ordre de Bourse à utiliser, contrairement aux idées reçues, avec parcimonie et vigilance, et enfin dans quels contextes il est conseillé d'y avoir recours.

Stop loss : définition

L'ordre de Bourse stop loss appartient à la catégorie des ordres de Bourse conditionnels. Il s'agit plus précisément d'un ordre de Bourse à seuil de déclenchement. Ces ordres relativement simples à manier permettent d'affiner considérablement ses stratégies.

Avec un ordre stop loss, vous pouvez définir à quel prix vous souhaitez revendre un actif en cas de baisse afin de limiter les pertes.

Par exemple, vous avez acheté un titre à 80€. Vous pouvez placer un ordre stop loss à 70€, seuil à partir duquel votre titre sera automatiquement revenu pour limiter vos pertes à 10€, soit une baisse de 12,5 %.

En plaçant un ordre stop au moment même où vous achetez votre actif, vous protégez votre position et limitez vos pertes en cas de chute brutale des cours. Sans que vous n'ayez rien à faire au moment de la baisse, votre position sera automatiquement clôturée dès que le seuil de perte que vous avez fixé est atteint.

Sur le papier, ce type d'ordre peut sembler idyllique. Une arme magique pour se prémunir de pertes colossales ! Dans les faits, la vigilance est de mise. L'ordre stop n'est pas la panacée.

Point de vigilance

Le principal avantage de l'ordre stop est qu'il permet de couper les pertes assez rapidement, sans tergiverser, et de laisser filer les gains quand trop d'investisseurs font l'inverse en voulant empocher trop vite des plus-values et en refusant de vendre une position perdante en se fondant sur l'adage « pas vendu, pas perdu ». Mais on oublie trop souvent que l'ordre stop ne permet pas de profiter tout de suite de la reprise. Et celle-ci peut être rapide. Par exemple, lors du coronakrach de mars 2020, les places boursières ont chuté spectaculairement et très rapidement mais les actions, dans leur ensemble, ont repris le chemin de la hausse dans les jours ou semaines qui suivirent. Un investisseur qui avait un portefeuille de 10 000 euros sans ordre stop au début de l'année 2020 a pu constater des plus-values 1 an plus tard. À l'inverse, un investisseur qui avait un portefeuille de 10 000 euros au début de l'année 2020 et qui a placé des ordres stop pour limiter ses pertes à 10 % a réalisé des moins-values en mars 2020, et pour rentrer dans ses frais aurait dû acheter des actions très rapidement au 2ème semestre 2020 pour bénéficier de la hausse qui a suivi.

Deux inconvénients majeurs sont à déplorer : d'abord, cela nécessite de multiplier les ordres de Bourse qui, rappelons-le, sont payants et viennent rogner la performance de votre portefeuille ; ensuite, cela nécessite de consacrer plus de temps à ses investissements. En outre, les pertes peuvent en définitive être plus importantes que ce que l'on avait imaginé en plaçant son ordre stop. Rappelons en effet que les ordres stop ne sont pas actifs quand la Bourse est fermée et ne protègent donc pas des gaps d'ouverture. Par conséquent, il existe un risque que votre ordre ne soit pas exécuté au prix demandé mais bien en-deçà.

Comment s'en servir ?

Les ordres stop loss sont très utiles et bénéfiques aux traders pour des investissements de conviction de court terme et moyen terme où il convient de couper les pertes tôt et de laisser filer les gains. Ils ne sont pas appropriés pour la stratégie d'investissement buy&hold dans le cadre d'un investissement long terme avec des ETF par exemple.

On les réservera donc à des investisseurs avertis qui pratiquent le stock-picking, le money management et ont un horizon d'investissement très court. Les investisseurs de moyen-terme pourront d'ailleurs leur préférer les ordres stop suiveur ou trailing stop qui permettent aussi de couper automatique les pertes et laisser filer les gains, mais de façon plus précise et bien plus ingénieuse. En effet, au lieu de fixer un prix à partir duquel les titres seront revendus, on fixe un pourcentage de perte que l'on est prêt à consentir, le prix de revente s'élevant au fur et à mesure que le titre prend de la valeur. Ainsi, en achetant une action à 100€ et en mettant un stop suiveur à 10 % du prix de l'action, le titre sera automatiquement revendu à 90€ s'il chute mais si le cours bondit jusqu'à 150 euros avant de chuter, le titre sera revendu à 135€.