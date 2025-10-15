ORDISSIMO SECURISE UN FINANCEMENT DE 3,3M€ POUR ACCELERER SA TRANSFORMATION STRATEGIQUE ET SES PROJETS DE CROISSANCE EXTERNE

ORDISSIMO (FR0013318052, mnémonique : ALORD), spécialiste des solutions technologiques dédiées aux seniors et engagé dans une stratégie de diversification vers les services IT à revenus récurrents, annonce avoir sécurisé une première tranche de 1 500 000 € dans le cadre d’un financement obligataire non dilutif.

Parallèlement, la société a obtenu un financement bancaire de 1 800 000 €, sous réserve de garanties à fournir par Bpifrance. La finalisation de ces financements permettra de concrétiser une première opération d’acquisition, prévue au cours du mois de novembre.

Une ambition structurée de changement d’échelle

ORDISSIMO entend conduire une transformation progressive mais ambitieuse, articulée autour de trois piliers :

• Accélérer la croissance de ses activités historiques, grâce à un redéploiement commercial ciblé et au lancement de la nouvelle gamme de cadres connectés Pix-Star.

• Retrouver une profitabilité durable, gage de pérennité et de solidité financière.

• Constituer un pôle Services IT, actuellement en cours de structuration autour d’une première acquisition (objet du présent communiqué) et d’un second projet d’acquisition actuellement en phase de due diligence, à la suite de la signature de lettres d’intention. Deux autres opérations sont également en cours de négociation.