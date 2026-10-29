 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ordissimo : résultats semestriels 2026 — EBITDA combiné positif, R-COST très dynamique, pause volontaire des livraisons Pix-Star
information fournie par Boursorama CP 29/10/2026 à 18:00

Ajouter Boursorama à vos sources

Ordissimo (ALORD) publie ses résultats semestriels 2026, premier semestre d’intégration de R-COST, acquise en décembre 2025.

Sur une base combinée Ordissimo SA + R-COST, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 1 719 K€, un EBITDA positif de 225 K€ (13,1 % du CA) et un EBIT de −270 K€.

R-COST, pôle Services IT, signe un semestre très dynamique : CA de 881 K€ dont 701 K€ de revenus de location (+6,6 % sur le rythme 2025), EBITDA de 527 K€ et EBIT de 217 K€ (24,6 % du CA), porté par une acquisition soutenue de nouveaux contrats dans un contexte de hausse du prix des PC favorable à la location.

Ordissimo SA affiche un CA de 888 K€ (−30,8 %) et un EBIT de −437 K€. Ce recul est intégralement imputable à la suspension volontaire des livraisons Pix-Star vers la filiale américaine (496 K€ de CA et 347 K€ de marge au S1 2025), décidée face à la forte hausse des prix des composants mémoire. Hors Pix-Star, le CA progresse de 9,1 % : les services bondissent de 87 % grâce au Club Ordissimo et les ventes de matériels en Europe de 11 %.

Perspectives : livraisons Pix-Star reprises au S2 à des prix renégociés, récurrence en progression en Europe, R-COST sur la dynamique du S1. L’objectif d’EBIT de 3 M€ en 2028 sur le pôle Services IT reste atteignable sous réserve de nouvelles acquisitions ; la guidance sera maintenue ou révisée lors des résultats annuels 2026.

Valeurs associées

ORDISSIMO
0,3890 EUR Euronext Paris +4,29%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,8 -2,62%
CAC 40
7 970 +1,05%
Pétrole Brent
115,77 +1,25%
SOITEC
133 +8,04%
TOTALENERGIES
84,6 +1,20%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank