Ordissimo Résultats annuels 2025 : Progression du chiffre d'affaires • EBITDA à +202K€ • Pix-Star en forte croissance • Acquisition de R-Cost • Réduction de la perte

ORDISSIMO (ALORD) – Résultats annuels 2025

30 avril 2026

Ordissimo publie ses résultats annuels 2025, marqués par un retour à l'équilibre opérationnel et une réduction significative des pertes.

Chiffre d'affaires : +16,8 % à 3 683 K€, porté par l'envolée de la filiale américaine SPH Digital (marque Pix-Star) dont le CA bondit de +139 % à 1 786 K€. L'activité européenne recule de 29,7 % dans un contexte de marché difficile, compensée par la forte progression des services (+62 %) et de l'export hors US (+37 %).

EBITDA positif pour la première fois à +201 K€ (vs −139 K€ en 2024), grâce à la progression de la marge brute à 47,6 % et à la réduction des charges d'exploitation (−14 %). La perte nette est ramenée à 247 K€ contre 388 K€ en 2024, soit −36 %.

Bilan renforcé : les capitaux propres progressent de +43 % à 5 484 K€ grâce à deux augmentations de capital réalisées dans l'exercice.

Acquisition de R-Cost finalisée en décembre 2025 : ce spécialiste de la location informatique affiche un EBIT de 526 K€ sur 15 mois (21,3 % du CA). En proforma, le groupe atteint un CA de 5 665 K€ et un résultat net positif de +63 K€.

Perspectives 2026 : croissance attendue chez Pix-Star, montée en puissance des abonnements Club Ordissimo (3 000 abonnés, 25 K€/mois récurrents), lancement du Club Exclusive Mobile, et au moins une nouvelle acquisition dans le pôle Services IT, avec un objectif d'EBIT groupe de 3 M€ à horizon 2028.