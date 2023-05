Ordissimo: "Décroissance organique compensée par l’intégration de Pix Star"

Publication des résultats annuels 2022



Ordissimo publie des résultats 2022 globalement en deçà de nos attentes et tirés par l’intégration comptable de Pix Star. Le CA ressort à 11,8 M€ (+163%) et la rentabilité du groupe revient en territoire positif avec un EBE de 0,6 M€ (vs -0,4 M€ en 2021) et un RN de 0,3 M€ (vs -0,8 M€) suite à la cession de Senioralis. Hors Pix Star, les résultats de la société sont plutôt mitigés. Ordissimo affiche par ailleurs de la prudence quant à ses perspectives 2023.





Perspectives



Tant sur son business organique que sur Pix Star, l’exercice 2023 devrait à nouveau être compliqué pour Ordissimo (concurrence intense, marchés au ralenti), qui table sur un redémarrage de ses ventes au S2, et plus précisément au T3. A court terme, et hors activités secondaires (Ordissimo Finance), nous ne voyons pas vraiment de catalyseurs susceptibles d’avoir un impact matériel sur la croissance du groupe et sa rentabilité.





Recommandation



Etant donné 1/ la revue à la baisse de notre BP, 2/ le manque de catalyseurs à CT et 3/ la prudence du management sur 2023, nous revoyons notre objectif de cours à 1,50 € (vs 2,50 €) et dégradons notre recommandation à Accumuler (vs Achat).