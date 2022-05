Ordissimo: " De meilleures perspectives avec Pix Star"

Publication des résultats annuels 2021

Ordissimo a clôturé son exercice 2021 en léger recul après le fort rebond des résultats en 2020. Sur un chiffre d’affaires en baisse de -5%, à 4,5 M€, le groupe, impacté par la baisse de son activité ainsi que par l’intégration de Mustworld, a creusé ses pertes : l’EBE est ressorti en territoire négatif, à -0,4 M€ (vs équilibre en 2020) pour un RN de -0,8 M€ (vs -0,4 M€).



Dans un environnement de marché toujours complexe du fait des différentes pénuries (notamment celle de composants), nous sommes tout de même confiants sur les perspectives d’Ordissimo, notamment du fait de l’acquisition en début d’année de Pix Star, leader américain des cadres photos connectés, qui devrait permettre à la société de tripler son chiffre d’affaires et de retourner à un résultat net positif.



Perspectives 2022

A l’issue des résultats 2021, nous avons eu l’occasion de distinguer longuement avec le management afin d’intégrer au mieux Pix Star dans notre modèle et de mettre à jour, également, nos prévisions sur la partie organique du business.



Pour 2022e, cette dernière devrait à nouveau connaître une croissance flat, n’entrainant que peu d’évolutions des résultats à périmètre constant. L’intégration de Pix Star, elle, change la donne. Nous estimons qu’en données consolidées, le CA 2022e d’Ordissimo devrait atteindre 12,5 M€, soit un quasiment triplement par rapport au niveau observé en 2021. Malgré une forte dilution de la marge brute (poids des licences + mix négatif du fait de l’intégration de la société américaine), l’EBE du groupe devrait revenir en territoire positif (0,3 M€) du fait de la bonne maîtrise coûts de structure de la cible, au même titre que le résultat net. A plus long terme, le plein potentiel de l’acquisition ne devrait être atteint qu’en 2025 étant donné l’impact du coût de la licence sur les différents soldes de gestion.



Recommandation

Suite à la révision de nos prévisions, l’intégration de Pix Star et à la mise à jour de nos hypothèses de valorisation (DCF, comparables), notre objectif de cours ressort à 3,00 € (vs 3,60 €) et notre recommandation reste à Achat. Nous saluons l’acquisition stratégique de la société et attendons dorénavant que celle-ci se matérialise dans les chiffres.