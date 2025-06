ORDISSIMO ANNONCE UNE PREMIERE TRANCHE DE 500 000 EUROS DANS LE CADRE D’UN FINANCEMENT OBLIGATAIRE NON DILUTIF

ORDISSIMO (FR0013318052, mnémonique : ALORD), spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors et en diversification vers les services IT à revenus récurrents, annonce avoir sécurisé une première tranche de 500 000 € dans le cadre d’un financement obligataire non dilutif, souscrite par plusieurs investisseurs professionnels.

Cette levée de fonds a été réalisée sous forme d’obligations simples in fine d’une durée de 3 ans, remboursables à échéance. Elle s’inscrit dans la structuration financière annoncée, sans impact sur le capital, et renforce la capacité de la Société à exécuter son plan stratégique dans les meilleures conditions.