Orapi: projet d'OPR déposé auprès de l'AMF

(CercleFinance.com) - Portzamparc BNP Paribas Group et Crédit Industriel et Commercial, agissant pour le compte de Groupe Paredes Orapi, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Orapi, projet qui avait été annoncé le 10 septembre.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 577.968 actions Orapi qu'il ne détient pas au prix unitaire de 6,50 euros, soit 8,70% du capital et 9,81% des droits de vote de cette société de produits d'hygiène professionnelle.



Il est précisé que l'initiateur, qui remplit d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique de retrait.





Valeurs associées ORAPI 6,44 EUR Euronext Paris 0,00%