Orapi : mise en oeuvre du retrait obligatoire

(AOF) - Orapi annonce que Portzamparc BNP Paribas Group et Crédit Industriel et Commercial, agissant pour le compte de Groupe Paredes Orapi, ont informé l’AMF de la décision de l’initiateur de procéder à la mise en oeuvre d’un retrait obligatoire. Ce retrait portera sur les 396.602 actions du groupe de produits d'hygiène non encore détenues par lui, directement et indirectement, au prix de 6,50 euros par action, net de tous frais. Les 396.602 actions Orapi non présentées à l’offre par les actionnaires minoritaires représentent, à l’issue de l’offre, moins de 10% du capital et des droits de vote.

