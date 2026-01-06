 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Orano obtient un financement américain de 900 millions de dollars pour une usine d'enrichissement de l'uranium
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 08:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe nucléaire français Orano s'est vu attribuer un financement de 900 millions de dollars de la part du ministère américain de l'Energie pour la construction d'une usine d'enrichissement d'uranium aux Etats-Unis, a annoncé l'entreprise mardi.

Ce financement confirme le soutien du gouvernement américain au projet, connu sous le nom d'IKE, et permettra au groupe d'aller de l'avant avec le dépôt d'une demande de licence auprès de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis au premier semestre 2026, a déclaré Orano.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank