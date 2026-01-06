Orano obtient un financement américain de 900 millions de dollars pour une usine d'enrichissement de l'uranium

Le groupe nucléaire français Orano s'est vu attribuer un financement de 900 millions de dollars de la part du ministère américain de l'Energie pour la construction d'une usine d'enrichissement d'uranium aux Etats-Unis, a annoncé l'entreprise mardi.

Ce financement confirme le soutien du gouvernement américain au projet, connu sous le nom d'IKE, et permettra au groupe d'aller de l'avant avec le dépôt d'une demande de licence auprès de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis au premier semestre 2026, a déclaré Orano.