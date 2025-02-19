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Orano annonce un CA en hausse de 23% en 2024
information fournie par Reuters 19/02/2025 à 08:43

Orano a annoncé mercredi:

* CHIFFRE D’AFFAIRES DE 5 874 M€, EN HAUSSE DE 23,0% EN 2024

* EBITDA À 2 067 M€ EN 2024 (CONTRE 1 228 M€ EN 2023) ET MARGE D’EBITDA DE 35,2% (CONTRE 25,7% EN 2023)

* PERSPECTIVES 2025 : CHIFFRE D’AFFAIRES PROCHE DE 5 MD€, PALIER ÉLEVÉ CONFORME À LA DYNAMIQUE D’ÉCOULEMENT DU CARNET DE COMMANDE

* PERSPECTIVES 2025 : TAUX DE MARGE D’EBITDA SUR CHIFFRE D’AFFAIRES COMPRIS ENTRE 23 % ET 25 %

* PERSPECTIVES 2025 : CASH-FLOW NET POSITIF TOUT EN ASSURANT LA MONTÉE EN PUISSANCE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT INITIÉ EN 2024

* CARNET DE COMMANDES D’ORANO DE 35,9 MILLIARDS D’EUROS FIN 2024

(Rédaction de Gdansk)

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