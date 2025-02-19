Orano annonce un CA en hausse de 23% en 2024

Orano a annoncé mercredi:
* CHIFFRE D’AFFAIRES DE 5 874 M€, EN HAUSSE DE 23,0% EN 2024
* EBITDA À 2 067 M€ EN 2024 (CONTRE 1 228 M€ EN 2023) ET MARGE D’EBITDA DE 35,2% (CONTRE 25,7% EN 2023)
* PERSPECTIVES 2025 : CHIFFRE D’AFFAIRES PROCHE DE 5 MD€, PALIER ÉLEVÉ CONFORME À LA DYNAMIQUE D’ÉCOULEMENT DU CARNET DE COMMANDE
* PERSPECTIVES 2025 : TAUX DE MARGE D’EBITDA SUR CHIFFRE D’AFFAIRES COMPRIS ENTRE 23 % ET 25 %
* PERSPECTIVES 2025 : CASH-FLOW NET POSITIF TOUT EN ASSURANT LA MONTÉE EN PUISSANCE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT INITIÉ EN 2024
* CARNET DE COMMANDES D’ORANO DE 35,9 MILLIARDS D’EUROS FIN 2024
(Rédaction de Gdansk)
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