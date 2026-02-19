Orange vise un EBITDAaL à +3% sur 2026-2028, augmente son dividende

(Actualisé avec détails, contexte)

Orange ORAN.PA a dit jeudi s'attendre à un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après location (EBITDAaL) en croissance annuelle de 3% sur la période 2026-2028, l'opérateur de télécommunications dévoilant son nouveau plan stratégique.

Avec la reconsolidation attendue de MasOrange au premier semestre 2026, le groupe dit également dans un communiqué prévoir un cash-flow organique de 4 milliards d'euros en 2026 et de 5,2 milliards d'euros d'ici 2028.

Orange, qui a publié ses

résultats

mercredi soir, a affiché pour 2025 un EBITDAaL au-dessus des attentes à 12,47 milliards d'euros et en croissance de 3,8%. Son cash-flow organique a atteint 3,65 milliards d'euros sur la période.

En Afrique et au Moyen-Orient, régions qui ont principalement porté ses résultats en 2025, le groupe vise sur les trois prochaines années "une croissance élevée" du chiffre d’affaires et de l'EBITDAaL à un chiffre, selon le communiqué.

Orange dit par ailleurs que le dividende relatif à l'exercice 2026 sera augmenté à 0,79 euro, avec un nouveau plancher à 0,85 euros pour l'exercice 2028.

D'ici 2028, Orange vise à ajouter environ 40 millions de clients supplémentaires fixe et mobile.

