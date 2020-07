Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange vise un dividende de 0,70 euro pour 2020 Reuters • 30/07/2020 à 10:18









PARIS, 30 juillet (Reuters) - Le PDG d'Orange ORAN.PA , Stéphane Richard, a déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que: ORANGE TRÈS CONFIANT DANS LA CAPACITÉ DU GROUPE À REVENIR À UN DIVIDENDE DE 0,70 EURO PAR ACTION EN 2020 UNE MISE À JOUR SUR LE DIVIDENDE SERA COMMUNIQUÉE AUX MARCHÉS EN NOVEMBRE OU DÉCEMBRE ORANGE COMPTE RÉDUIRE SA DÉPENDANCE À L'ÉQUIPEMENTIER CHINOIS HUAWEI À MOYEN TERME Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -4.15%