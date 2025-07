Orange: une série de partenariats technologiques pour Orange Business information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 16:13









(CercleFinance.com) - Orange Business, la branche de services professionnels d'Orange, a annoncé mercredi avoir conclu une série de partenariats technologiques afin de faciliter la transformation numérique de ses clients, mais aussi d'améliorer leur expérience digitale.



Dans un communiqué, la société indique qu'elle va désormais s'appuyer sur ServiceNow, une plateforme d'intelligence artificielle dédiée à l'automatisation des processus métiers.



Dans le domaine de l'observabilité et du suivi des performances, Orange Business va collaborer avec Splunk, une filiale de Cisco, afin de bénéficier d'analyses en temps réel et d'un suivi basé sur les données.



Afin d'automatiser la gestion des services sur des réseaux hétérogènes, Orange Business a sélectionné Blue Planet, une division de Ciena, qui lui apportera ses capacités d'orchestration, de gestion des commandes et d'assurance qualité alimentée par l'IA.



Enfin, pour ce qui concerne le processus de gestion des commandes, Orange Business a prévu d'intégrer la solution CSG Quote & Order de l'éditeur CSG, une application basée sur catalogue permettant une configuration de produits plus rapide et sans erreur, et ce jusqu'à la facturation.





Valeurs associées ORANGE 13,1200 EUR Euronext Paris +0,50%