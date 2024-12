Orange: un accord de distribution signé avec Disney information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 10:06









(CercleFinance.com) - Orange a annoncé vendredi la signature d'un accord de distribution avec Disney, qui permettra aux abonnés de l'opérateur télécoms d'avoir accès aux contenus du géant américain des médias.



Aux termes de l'accord, les chaînes Disney Channel (jeunesse) et National Geographic (documentaires) seront proposés à l'ensemble des clients TV d'Orange à partir du 2 janvier prochain.



Ceux-ci pourront y avoir accès à partir de leur décodeur et de l'application TV d'Orange sur smartphones, ainsi que depuis une large sélection de TV connectées.



Par ailleurs, les clients de son offre 'Livebox Max' pourront bénéficier de cinq euros de remise à vie en souscrivant à la plateforme de streaming du groupe de divertissement, Disney+.



Les autres clients TV de l'opérateur pourront, eux, profiter d'une promotion d'un mois offert afin de découvrir le service Disney+.



Enfin, les abonnés d'Orange pourront avoir accès aux films Disney quatre mois après leur sortie en salles à partir du service de vidéo à la demande (VOD) d'Orange.



Ces productions concerneront tous les studios du groupe Disney, à savoir Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios et Searchlight Pictures.





