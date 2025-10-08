 Aller au contenu principal
Orange Travel et ALL Accor nouent un partenariat pour la connectivité des voyageurs
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 15:10

Orange Travel annonce la signature d'un accord avec ALL Accor afin de proposer aux plus de 100 millions de membres du programme de fidélité du groupe hôtelier une offre eSIM exclusive pour leurs déplacements internationaux.

Ce service, déployé depuis juillet 2025, offre des tarifs préférentiels, une couverture mondiale dans plus de 150 destinations et 3 points Reward par euro dépensé.

Selon Frédéric Bléhaut, CEO d'Orange Travel, cette alliance s'inscrit dans la stratégie B2C du groupe visant à proposer des solutions de connectivité globale.

Mehdi Hemici, Directeur Général Fidélité et E-Commerce d'Accor, souligne qu'elle permettra d'enrichir l'expérience des membres ALL Accor au-delà du séjour hôtelier, en combinant connectivité et services personnalisés.

