Orange Travel et ALL Accor nouent un partenariat pour la connectivité des voyageurs
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 15:10
Ce service, déployé depuis juillet 2025, offre des tarifs préférentiels, une couverture mondiale dans plus de 150 destinations et 3 points Reward par euro dépensé.
Selon Frédéric Bléhaut, CEO d'Orange Travel, cette alliance s'inscrit dans la stratégie B2C du groupe visant à proposer des solutions de connectivité globale.
Mehdi Hemici, Directeur Général Fidélité et E-Commerce d'Accor, souligne qu'elle permettra d'enrichir l'expérience des membres ALL Accor au-delà du séjour hôtelier, en combinant connectivité et services personnalisés.
Valeurs associées
|13,3650 EUR
|Euronext Paris
|+1,14%
