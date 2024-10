Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: titre un baisse, un analyste réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - Orange cède près de 1,5% à Paris alors que Oddo BHF a annoncé ce matin conserver sa note 'neutre' sur le titre, tout en abaissant son objectif de cours de 11,5 à 11,2 euros, du fait d'une légère réduction de ses estimations pour l'opérateur télécoms 'à la suite du troisième trimestre 2024 (France, Orange Business)'.



'Le titre se traite actuellement sur un P/E de 10-11 fois qui nous semble assez cohérent, dans cette période plus incertaine, avec la fourchette de multiples historiques (point bas à 7-10 et point haut à 18)', juge l'analyste en charge du dossier.



Oddo BHF ajoute qu'un relèvement de son objectif devra passer par le maintien de la croissance en France pendant encore environ deux trimestres, la stabilisation d'Orange Business et -peu probable actuellement- une éventuelle consolidation du marché français.







