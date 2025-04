Orange: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 16:41









(CercleFinance.com) - Orange s'arroge un peu plus de 2% à Paris, alors que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note de ' surperformance ' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 13 à 14 euros.



Publié par Orange, le dernier consensus prévoit désormais une croissance TMVA 2024-2029 de 1 % en CA, 2 % en EBITDAaL, 5 % en CF & 6% en FCF, 13 % en BPA et 4% en dividendes.



' A très court terme, nous nous attendons à ce que le groupe publie un T1 2025 conforme aux attentes et en ligne avec les objectifs 2025 (croissance EBITDAaL de 3%) ', indique l'analyste qui précise que le premier trimestre est toujours plus faible commercialement chez Orange France.



Le broker indique ne pas avoir d'inquiétudes fortes sur le titre qui enregistre déjà une hausse de 24 % depuis le début de l'année (vs secteur +4 % et Deutsche Telekom +9 %).



' Pour autant, nous pensons qu'un rééquilibrage des portefeuilles en faveur d'Orange comme valeur télécom préférée vs Deutsche Telekom peut permettre au titre de poursuivre sa dynamique ', conclut-il.





Valeurs associées ORANGE 12,2050 EUR Euronext Paris +1,84%