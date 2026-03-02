Orange s'associe à AST SpaceMobile et Vodafone pour la connectivité par satellite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le contexte de la coentreprise et le point de vue d'Orange sur la souveraineté satellitaire de l'Europe dans les paragraphes 3-4)

Le leader français des télécommunications Orange ORAN.PA a annoncé lundi un partenariat avec AST SpaceMobile ASTS.O et Satellite Connect Europe, une coentreprise entre AST et Vodafone VOD.L , pour stimuler la connectivité directe aux mobiles.

Des démonstrations couvrant la voix, les SMS et les données sont prévues en Roumanie fin 2026, a précisé Orange. Satellite Connect Europe, créé en novembre dernier , vise à établir une constellation de satellites basée en Europe avec un centre opérationnel en Allemagne, ciblant à la fois les applications commerciales et gouvernementales de connectivité satellite-smartphone. Christel Heydemann, directrice générale d'Orange, a défendu haut et fort la souveraineté européenne en matière de satellites , appelant à la compétitivité dans des réseaux tels que l'initiative IRIS2 prévue par l'Union européenne par rapport à des rivaux tels que Starlink d'Elon Musk et le futur réseau en orbite basse d'Amazon AMZN.O .