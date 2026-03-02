 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Orange s'associe à AST SpaceMobile et Vodafone pour la connectivité par satellite
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 08:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le contexte de la coentreprise et le point de vue d'Orange sur la souveraineté satellitaire de l'Europe dans les paragraphes 3-4)

Le leader français des télécommunications Orange ORAN.PA a annoncé lundi un partenariat avec AST SpaceMobile ASTS.O et Satellite Connect Europe, une coentreprise entre AST et Vodafone VOD.L , pour stimuler la connectivité directe aux mobiles.

Des démonstrations couvrant la voix, les SMS et les données sont prévues en Roumanie fin 2026, a précisé Orange. Satellite Connect Europe, créé en novembre dernier , vise à établir une constellation de satellites basée en Europe avec un centre opérationnel en Allemagne, ciblant à la fois les applications commerciales et gouvernementales de connectivité satellite-smartphone. Christel Heydemann, directrice générale d'Orange, a défendu haut et fort la souveraineté européenne en matière de satellites , appelant à la compétitivité dans des réseaux tels que l'initiative IRIS2 prévue par l'Union européenne par rapport à des rivaux tels que Starlink d'Elon Musk et le futur réseau en orbite basse d'Amazon AMZN.O .

Valeurs associées

AMAZON.COM
210,0000 USD NASDAQ +1,00%
AST SPCEMOBILE RG-A
79,1900 USD NASDAQ -7,66%
EUTELSAT
2,2700 EUR Euronext Paris +0,67%
ORANGE
18,1450 EUR Euronext Paris -0,25%
VODAFONE GROUP
113,600 GBX LSE -0,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Moyen-Orient: recul des Bourses européennes à l'ouverture
    information fournie par AFP 02.03.2026 09:25 

    Les marchés boursiers européens reculaient fortement lundi à l'ouverture de la séance, dans la foulée de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran et des représailles de Téhéran sur plusieurs pays du Moyen-Orient, sur fond de bond du prix des hydrocarbures. ... Lire la suite

  • Un homme passe devant le logo Toyota lors d'un événement de lancement à Mumbai
    Toyota: Elliott approuve l'offre relevée à $30 mds pour Toyota Industries
    information fournie par Reuters 02.03.2026 09:09 

    Le fonds activiste ‌Elliott Investment Management a accepté de céder sa participation dans ​le fabricant de chariots élévateurs Toyota Industries après que Toyota a relevé son offre de rachat à 20.600 yens (112,03 euros), évaluant ​l'offre à 30 milliards de dollars ... Lire la suite

  • DBV (Crédit: / DBV Technologies)
    DBV Technologies dévoile des données positives pour son patch Viaskin Peanut chez l'enfant
    information fournie par Zonebourse 02.03.2026 09:06 

    A l'occasion d'une présentation orale lors du Congrès annuel 2026 de l'American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI), DBV Technologies a présenté des données positives supplémentaires issues de l'étude de phase 3 Vitesse, le plus vaste essai à ce ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 02.03.2026 09:00 

    * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a déclaré lundi prendre acte d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne confirmant une condamnation antérieure pour des pratiques considérées comme anticoncurrentielles, le transporteur ajoutant qu'il paiera les amendes relatives ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank