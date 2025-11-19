 Aller au contenu principal
Orange : retrograde sous les 13,7E
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 10:32

Orange poursuit sa consolidation et retrograde sous les 13,7E, ex plancher des 29 octobre puis 4 novembre et niveau de transit de la MM100.
En cas d'enfoncement , risque de rechute jusque sur 13,1E, c'est à dire le plancher des 6/7 octobre, la MM200 gravitera bientôt dans cette zone.

Valeurs associées

ORANGE
13,7200 EUR Euronext Paris -1,72%
