Orange : résultats de la sollicitation du consentement des porteurs des obligations à 9%

Les termes de la sollicitation du consentement étaient énoncés dans le "consent solicitation memorandum" et l'avis de réunion du consentement et résolutions écrites, datés du 25 septembre 2024, distribués aux détenteurs enregistrés des Notes 2031.

Il est prévu que l'amendement à l'Indenture datée du 14 mars 2001 régissant les termes des Notes 2031 soit conclu le 10 octobre 2024 et que le paiement des frais de consentement anticipé aux porteurs ayant voté en faveur de l'amendement avant la date limite de vote anticipé soit effectué sous environ quatre jours ouvrables, comme décrit dans le "consent solicitation memorandum".

La réunion de consentement des porteurs des Notes 2031, tenue le 10 octobre 2024, a obtenu le quorum et l'amendement proposé a été adopté par une majorité qualifiée (telle que définie dans l'Indenture datée du 14 mars 2001 régissant les termes des Notes 2031).

(AOF) - Orange annonce les résultats de la sollicitation du consentement des porteurs des obligations à 9% régies par le droit de l’Etat de New York, arrivant à échéance le 1er mars 2031 (les "Notes 2031"), qui s'est tenue le 10 octobre 2024. Lors de cette réunion, a été approuvé l'amendement à l'Indenture datée du 14 mars 2001 régissant les conditions des Notes 2031, comme décrit dans l'annonce préalable d'Orange du 25 septembre 2024.

