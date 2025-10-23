Orange relève son objectif annuel d'EBITDAaL

Orange ORAN.PA a relevé jeudi l'objectif pour 2025 de son indicateur clé d'EBITDAaL, l'opérateur de télécommunications faisant état d'un chiffre d'affaires légèrement au-dessus des attentes au troisième trimestre.

Orange table désormais sur un EBITDAaL en croissance de 3,5%, contre une croissance supérieure à 3% prévue auparavant.

Le chiffre d'affaires sur le troisième trimestre a atteint 9,99 milliards d'euros tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 9,96 milliards d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

Sur la période, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après location (EBITDAaL) - le principal indicateur de rentabilité d'Orange - s'affiche à 3,44 milliards d'euros, en hausse de 3,7% et en ligne avec les attentes des analystes.

Orange a fait état d'une augmentation du nombre d'abonnés à la fibre optique très haut débit, qui est passé de 15,5 millions à la fin du trimestre précédent à 16 millions dans le monde, tandis que le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile est passé de 98,1 millions il y a trois mois à 100,4 millions.

Le directeur financier du groupe, Laurent Martinez, a déclaré lors d'une conférence de presse que le bilan solide d'Orange lui permettait de saisir des opportunités d'acquisition en France et en Espagne.

L'opérateur télécom, aux côtés de Bouygues BOUY.PA et Iliad (Free), a remis plus tôt ce mois-ci une offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France, dont l'opérateur SFR, pour 17 milliards d'euros.

La proposition a été rejetée par Altice France.

"Il n'y a aucune certitude à ce stade qu'un accord sera trouvé mais nous souhaitons créer un dialogue constructif, et nous restons concentrés sur l'exécution de notre stratégie", a déclaré dans un communiqué Christel Heydemann, directrice générale du groupe, au sujet de l'offre.

En Espagne, Orange a soumis une offre pour acquérir les 50% restants dans l'opérateur MasOrange.

