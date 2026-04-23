Orange relève son objectif 2026 d'EBITDAaL

Orange ORAN.PA a relevé jeudi son objectif d’EBITDAaL pour l'exercice en cours, tout en faisant état d'une hausse de 6,6% de l’EBITDAaL au premier trimestre.

Dans un communiqué, l'opérateur français de télécommunications a déclaré viser pour 2026 un EBITDAaL en croissance de plus de 3%, contre environ ("c.") 3% précédemment.

Orange a par ailleurs confirmé ses autres objectifs, visant un cash-flow organique d'environ 4 milliards d'euros.

"Le Groupe confirme ces objectifs en cas de reconsolidation de MasOrange", selon le communiqué, sous réserve de closing au deuxième trimestre.

L'opérateur français de télécommunications a enregistré un EBITDAaL de 2,601 milliards d'euros au premier trimestre, après 2,440 milliards d'euros l'année dernière à base comparable.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)