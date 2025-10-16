 Aller au contenu principal
Orange relève de 20% son offre pour le reste de MasOrange-El Confidencial
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 09:39

Orange ORAN.PA a relevé son offre pour les 50% qu'il ne possède pas encore dans MasOrange à 4,8 milliards d'euros, a rapporté jeudi le site web El Confidencial, citant des sources de marché non identifiées.

La nouvelle offre est supérieure de 20% aux 4 milliards d'euros proposés en juillet pour la participation détenue conjointement par les fonds d'investissement privés KKR KKR.N , Cinven et Providence. Elle s'élève à 10 milliards d'euros, dette comprise, a ajouté El Confidencial.

Un porte-parole de MasOrange a refusé de commenter les informations d'El Confidencial. Orange, KKR, Providence et Cinven n'ont pas répondu immédiatement à des demandes de commentaire.

L'année dernière, l'unité espagnole d'Orange dont elle était propriétaire à 100% a fusionné avec son concurrent MasMovil, qui appartenait aux trois fonds.

La coentreprise qui en est issue est devenue le plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, avec plus de 30 millions de clients.

(Rédigé par Javi West Larrañaga ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)

