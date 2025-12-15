Orange rachète à Lorca ses parts dans MasOrange en Espagne
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 07:42
A travers cet accord, l'opérateur télécoms français acquerra les 50% du capital détenu par son coactionnaire pour un prix de 4,25 milliards d'euros en numéraire, et renforcera ainsi sa position en Espagne, son deuxième marché en Europe.
Avec la pleine intégration de l'opérateur, il confirme "son engagement industriel de long terme en Espagne et sa confiance dans la capacité de MasOrange et son équipe dirigeante à créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes".
La finalisation de cette transaction est attendue pendant le 1er semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles et des autres conditions de réalisation rappelées le 31 octobre.
Valeurs associées
|13,5400 EUR
|Euronext Paris
|-1,02%
