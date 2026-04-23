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Orange progresse au T1, EBITDAaL grimpe de 6,6% à 2 601 millions d’euros
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 07:30

* Orange affiche au T1 2026 un chiffre d’affaires en hausse de 3,5% à 10 095 millions d’euros, porté par l’Afrique et Moyen-Orient (+12,7%) ainsi que par la France (+2,3%). * L’EBITDAaL grimpe de 6,6% à 2 601 millions d’euros, sous l’effet d’efforts d’efficacité opérationnelle et d’un élément exceptionnel d’environ 75 millions d’euros en France. * Les eCAPEX augmentent de 6,8% à 1 542 millions d’euros, représentant 15,3% du chiffre d’affaires. * Le groupe met en avant des cofinancements fibre significatifs reçus en France, tandis que le closing de la prise de contrôle exclusive de MasOrange reste attendu d’ici la fin du T2. * Objectif 2026 d’EBITDAaL Groupe relevé à une croissance de plus de 3%, avec ratio eCAPEX/chiffre d’affaires autour de 15% confirmé. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Orange SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604230129OMX_____CNEWS_FR_GNW1001177463_fr) on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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