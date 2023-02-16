Orange présente de nouveaux objectifs 2025, dont une légère croissance de l’EbitdaaL
information fournie par Reuters16/02/2023 à 07:53
16 février (Reuters) - Orange SA ORAN.PA :
* OBJECTIFS 2025: UNE LÉGÈRE CROISSANCE DE L’EBITDAAL (CAGR 2022-2025)
* OBJECTIFS 2025: UNE DISCIPLINE ACCRUE SUR LES CAPEX
* OBJECTIFS 2025: LA POURSUITE DE LA CROISSANCE DU CASH-FLOW ORGANIQUE DES ACTIVITÉS TÉLÉCOMS POUR ATTEINDRE 4 MILLIARDS D’EUROS D’ICI 2025
* OBJECTIFS 2025: UNE DETTE NETTE INCHANGÉE À 2X L’EBITDAAL À MOYEN TERME
* OBJECTIFS 2025: UNE PROGRESSION DU ROCE EN 2025 VERSUS 2022
* OBJECTIFS 2025: AUGMENTATION DU DIVIDENDE PLANCHER À 0,72 EURO AU TITRE DE L’EXERCICE 2023 (PAYABLE EN 2024) POUR ATTEINDRE UN NOUVEAU PLANCHER DE 0,75 EURO AU TITRE DE L’EXERCICE 2024 (PAYABLE EN 2025)
* D’ICI 2025, ORANGE SE FIXE POUR OBJECTIF D’ÉCONOMISER 600 MILLIONS D’EUROS SUPPLÉMENTAIRES SUR UNE BASE DE COÛTS DE 11,8 MILLIARDS D’EUROS
* ORANGE BUSINESS SERVICES ÉVOLUE ET DEVIENT ORANGE BUSINESS
* RÉAFFIRMERA SA POSITION FORTE DANS LA CYBERSÉCURITÉ ET POURSUIVRA UN REPOSITIONNEMENT COMPLET DE SES ACTIVITÉS B2B POUR MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DE SES CLIENTS
* ACCÉLÉRERA LA VALORISATION DE SES INFRASTRUCTURES PASSIVES EN AMÉLIORANT DE 1,37 EN 2022 À 1,5 D’ICI 2026 LE TAUX DE LOCATION DES OPÉRATEURS TIERS SUR LES SITES MOBILE DÉTENUS PAR TOTEM, LA TOWERCO EUROPÉENNE DU GROUPE
* ORANGE BUSINESS DE RENOUER AVEC LA CROISSANCE DE SA RENTABILITÉ (EBITDAAL) AU PLUS TARD EN 2025
* SUR LE SECTEUR DE LA CYBERSÉCURITÉ, DONT LE MARCHÉ EST EN FORTE CROISSANCE, ORANGE SE DONNE POUR OBJECTIF DE DEVENIR UN LEADER DE LA CYBERSÉCURITÉ EN EUROPE ET VISE UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 1,3 MILLIARD D’EUROS D’ICI 2025
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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