Orange prend note du rejet par Altice de l'offre conjointe de reprise
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 12:33

Orange SA ORAN.PA :

* ORANGE A PRIS NOTE DE LA DÉCISION DU GROUPE ALTICE DE REJETER L'OFFRE CONJOINTE NON ENGAGEANTE REMISE HIER PAR BOUYGUES TELECOM, ORANGE ET FREE-GROUPE ILIAD

Texte original nGNE78py1N Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA

(Rédaction de Gdansk)

