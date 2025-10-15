information fournie par Reuters • 15/10/2025 à 12:33

Orange prend note du rejet par Altice de l'offre conjointe de reprise

Orange SA ORAN.PA :

* ORANGE A PRIS NOTE DE LA DÉCISION DU GROUPE ALTICE DE REJETER L'OFFRE CONJOINTE NON ENGAGEANTE REMISE HIER PAR BOUYGUES TELECOM, ORANGE ET FREE-GROUPE ILIAD

